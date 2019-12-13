賈靜雯出席領獎。GQ雜誌提供

吳慷仁得到專屬獎盃。GQ雜誌提供

導演林君陽出席領獎。GQ雜誌提供

《GQ》雜誌日前選出14名代表2019年台灣時尚、生活、美學與價值觀新風向的年度風格人物，包含13位年度風格男人彭政閔、吳慷仁、ØZI、林君陽、祁家威、方序中、周天成、林泉、徐漢強、陳奕仁、楊紀華、葉丙成與賴雨農，更於今年首次選出年度風格女人賈靜雯。

此次「GQ年度風格人物」晚宴共有11位2019年度風格人物與會，包含新世代音樂人 ØZI、跨界視覺總監方序中、年度男演員吳慷仁、羽球王子周天成、台劇復興推手林君陽、國際名廚 林泉、平權理想家祁家威、影像探險家陳奕仁、創新敎育家葉丙成、國際燈光大師賴雨農。

首屆GQ年度風格女人─年度女演員是賈靜雯，她今年以《我們與惡的距離》拿下金鐘視后，此次再獲獎實至名歸。許多歷屆得主也以「學長」身份前來，包含江振誠、凌宗湧、顏伯駿、吳庭安、林大涵、龔大中、劉維公、葉裕清等人，一同見證與迎接2019年台灣軟實力與價值觀新風向。

年度男主角吳慷仁表示：「從沒想過會被選為風格人士，但獲得這個獎真的是很有風格的事。」吳慷仁認為，大多數人只是默默專注在自己有熱情的事，但自己所做的事情正是《GQ》所認為的「風格」，有風格的人才能做出有風格的事。

(中時 )