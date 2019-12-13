被稱為朱家軍大將、前行政院副秘書長黃敏恭表示，選前30幾天，朱立倫接韓國瑜競選總部主任委員，選舉步調節奏會更清楚，預期會以73個立委選區為選戰主軸，讓選民帶著「討厭民進黨」氛圍入投票所，手上3張票，自然做出正確決定。

黃敏恭是朱立倫擔任桃園縣期間倚重的副手，除代理過桃園縣長外，還擔任過自來水公司董事長、研考會副主委等職。他在接受《中評社》訪問時說，當初韓在南北各自成立競選辦公室，朱立倫接競總主委，預期還是維持南北兩辦公室，南辦高雄市黨部全力負責中南部，北辦中央黨部主攻北台灣人口密集區，自然朱接主委剛開始，會有比較合理的分工。

黃敏恭說，接競選總部主委職務，基本上公認是黨主席最恰當，黨的組織資源才能跟競選總部結合，因此關鍵還是黨主席的態度與意願，要等吳確定沒有意願，朱才能展開下一步。事實上，2020初選，韓朱見面就說過，「你當選我幫你，我當選你幫我」，已經有默契，就算談副手時，朱立倫也清楚表態，不計頭銜幫忙到底。

黃透露，要清楚知道吳敦義態度，透過韓競選總幹事也是黨秘書長曾永權安排，起碼徵詢4、5次主席的意見，確定不管誰來接競總主委，黨務全力支持，才有可能運作起來。

他說，朱立倫接競總主委之後，從核心圈開始往外輻射，先爭取國民黨前主席們擔任榮譽主委，下一步找當過副主席等黨內大老，納入競選副主委，一圈一圈慢慢建立，但也不是只做組織架構，也立刻找黨新生代市議員組成「新世代戰鬥團」，同步進行。

他認為，選戰主軸應該會放在73個立委選區，都是選戰熱點。以往大選一定是「母雞帶小雞」，但是這次會變成以立委選舉為主軸，並非總統選舉不重要，事實上，民進黨總統候選人也不是很強，蔡英文民調高，是相對於韓國瑜，蔡的不喜歡度、討厭度也是很高，藍綠對決還是看立委選舉成績。

黃敏恭分析說，去年九合一選舉跟2020選舉相差不到一年，選民還是同一批，頂多是增加首投族。實際生活也沒有太大改變，民怨不斷，去年看到韓國瑜掀開壓力鍋，全民討厭民進黨，掀起一股韓流，今年新增就是香港議題，去年跟今年，根本沒有變化太多，選民心態還是四種：「焦慮、憂心、彷徨、茫然」。

黃敏恭強調，如何讓選民帶著「討厭民進黨」氛圍入投票所，手上三張票（總統、立委、政黨票），自然會做出正確決定。

(中時電子報)