「如果你想編出好舞蹈，首先你要有一段好音樂；沒有好音樂，就沒有好的舞蹈作品。」季利安舞作的重建指導羅思琳．安德森（Roslyn Anderson），告訴我他們的「江湖一點訣」，說破了，仍是有價值。

好音樂，好結構，好作品，大抵上，是連成一氣的事。這是季利安長年帶給舞者們的信念和訓練，音樂和舞作如何結合在一起，「即使是沒有音樂的舞蹈，舞者們的內在，也會有自然的韻律、脈搏，那是像音樂一樣的事情。」

這是羅思琳．安德森第三度來台。她來自澳洲，最初是隨著澳洲芭蕾舞團在1968年來台演出，「那時你都還沒出生。」她說。之後她到荷蘭舞蹈劇場和季利安一起工作，也曾在全男舞者演出的舞作《士兵彌撒》中，頂替無法上場的男舞者演出，她驕傲地說：「我是全場唯一的女士兵。」

女士兵第二次來台，正是兩年前到北藝大，協助舞蹈系重建《士兵彌撒》；今年又再度協助重建《墮落天使》，面對一群20歲上下的舞者們，她說：「這支舞作，就該由年輕一點的舞者跳，那種力道和速度感，有時只有在這個年紀，能夠擁有。」

羅思琳說，她雖然未曾跳過《墮落天使》，但她可說是參與了這部作品的發想與編創過程，「我們從一捲錄音帶開始，慢慢發展出舞蹈的樣貌，最後音樂和舞蹈的結合越來越緊密，有了今天的樣子。」

離去前，羅思琳說，舞者們都很可愛，會把她的指導內容，試著教她以中文的方式說，「但太多了，我記不住。我只知道『謝謝』。」

於是，我教她說了一句「大家好」；「那是什麼意思？」「就是hello everyone.」只見她仔細地用自己的方式，寫下「大家好」的拼音，並不斷地模擬這三個字的語調，我說：「這就像音樂旋律一樣，有高低起伏，就能記得住，對嘛？」

「對，像音樂一樣。我會好好練習。」

(中時 )