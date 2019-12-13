美中貿易戰歷經17個月的攻防終於傳出好消息。消息來源指出，美國和中國大陸原則上已達成「第一階段」貿易協議，預期白宮很快就會發布聲明。受此消息激勵，美股大漲，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數雙雙創新高。

路透社報導，美國總統川普於台灣時間今天凌晨3時30分左右與高階貿易顧問會商。共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）向記者表示，開會之前，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）告訴參議員，關於美國關稅的聲明可能「即將發布」。

消息人士說，預計白宮今天稍後將發布聲明宣布這一消息，「書面協議仍在研擬中，但原則上已達成協議，目前還沒有相關細節」。

兩位知情人士說，為了確保達成第一階段貿易協議，美國談判代表提出將現有的中國大陸商品關稅削減多達50％，並暫停原定於週日生效的新關稅。

美國原訂12月15日對將近1600億美元的中國進口商品適用新關稅，貿易專家認為，如果川普不暫停新關稅，北京官員將對美國商品加徵關稅，並可能暫停談判，直到2020年11月美國總統大選之後。

美股今天大漲。

道瓊工業指數終場上漲220.75點，漲幅0.79%，收在28132.05點。

標準普爾500指數終場上漲26.94點，漲幅0.86%，收在3168.57點。

那斯達克綜合指數終場上漲63.27點，漲幅0.73%，收在8717.32點。

(中時電子報)