英國「本世代最重要的選舉」12日登場，這場5年來第3場大選，被視為決定脫歐走向的歷史性戰役，下議院全部650席都將改選。出口民調後出爐，保守黨將大獲全勝，贏得多達368席次，在下議院擁有86席優勢。，原先占國會多數的工黨席次則是下跌至191席，有望2020年1月底脫歐。

英國大選登場，選舉結果將左右目前英國是否脫歐走向，因此也被視為這個世代最重要的一次選舉。英國首相強生表示，這是結束僵局的機會。

綜合媒體報導，英國大選出口民調出爐，英國首相強生所屬的保守黨預計贏得368席，原先占國會多數的工黨席次則下跌至191席。蘇格蘭民族黨拿下55席，自由民主黨取得13席次，威爾斯黨3席，綠黨1席，英國脫歐黨0席，其他黨別22席。

這份出口民調在英國144個投票所進行，受訪者被要求複製一份和選票上完全相同的選擇，以22790份數據為基準。

此外，英國選前最後民調，保守黨支持度達43％。對保守黨來說，若能拿到326席在國會單獨過半，便可通過脫歐協議，並在2020年1月順利脫歐。

(中時電子報)