曾為韓國瑜北農總經理時期長官的台北市長柯文哲，曾引爆全台「柯P旋風」，尤深獲年輕族群喜愛，如今卻聲勢大不如前。網友直言，2019年一連串荒腔走板，加上阻擋後心腹蔡壁如的敗票程度，柯簡直可用「機關算盡，一切成空」形容，現在民調剩8%左右，恐連立委都選不上。

網友在PTT論壇發文《柯來選台北市的立委選的上嗎？》寫道：「柯文哲跟郝龍斌最大的不同，在於柯文哲不用委屈到去選基隆立委，他支持度最高的地方就在旁邊：新北市。他如果不想選總統，去隔壁選個市長，在藍綠夾殺之下都有機會贏。2018.11.24那天，新北市民大概是全台灣最支持柯文哲的一群人。」

話鋒一轉，發文網友痛批：「不過2019一連串荒腔走板，再加上組黨後蔡壁如敗票比當年蔡正元還厲害。一對一他也選不贏侯友宜了啦。機關算盡，一切成空。柯文哲用這八個字來形容就好。」

文章一出，有人直言：「現在剩八趴左右了喔。」其他網友則紛紛回應：「柯自己的嘴巴亂黑人也有份」、「世間4ni」、「新北沒那麼簡單，地方派系也是要撒糖的」、「空氣票居多」、「他當不分區就好了吧，最好去國防委員，會把預算刪光」、「還是要看區，但還是有能選贏的區啦！但出了台北市的區域立委，他都沒戲唱」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)