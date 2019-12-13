國民黨正副總統參選人韓國瑜張善政，近日努力拉票，盼吸引更多韓粉捐款小額政治獻金，有一位韓粉就霸氣秀出捐款收據，與其他韓粉非常不同的是，她一口氣就捐了5萬，出手相當有力，讓其他韓粉驚訝，更吸引近9千位網友按讚。

某位陳姓韓粉9日在「2020韓國瑜總統後援會（總會）」PO文表示，「自己額度已滿，改用家人額度，剛才聽到韓市長張院長，合唱改版『採紅菱』，我是韓粉覺得一切都值了」。

韓粉秀出捐款收據。(圖/取自2020韓國瑜總統後援會)

該陳姓韓粉更秀出一張捐款給「韓國瑜張善政政治獻金專戶」的收據，一口氣捐了5萬。對韓國瑜可說是有錢出錢，有力出力。

貼文一出，更吸引近9千名網友按讚，8百多則留言，70多次轉發，迴響相當熱烈。其他網友看完也紛紛留言「好有錢，羨慕」、「希望韓市長當選總統後，真的可以台灣安全，人民有錢」、「大家要努力拉票」、「唯一支持韓國瑜！」、「財力有限的可以多幫韓總宣傳」。

韓粉在韓國瑜臉書等社團發文。(圖/本報資料照)

(中時電子報)