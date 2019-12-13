小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】樺福遠航集團 後續恐連環爆

遠東航空董事長張綱維自2009年入主遠航，2011年4月讓遠航復飛、順利完成重整，主要是靠兩岸航線的支撐，樺福遠航集團也據以開展旅館等相關事業，計畫建構完整的兩岸與國際航空旅遊一條龍事業，但因高槓桿操作，又受大陸限台令重擊，導致週轉不靈爆發危機，後續骨牌效應恐使集團事業連環爆。

【2】遠航驚爆停業 興航第二？

遠東航空12日上午售票系統無預警以「維修」為由暫停運作，中午過後公司發信給員工，宣布12月13日將結束一切飛航營運，公告視同資遣！正式宣告樺福集團董事長張綱維2009年入主的遠東航空再一次發生停航，也讓我國航空業在復興航空停業三年後，又一家公司收攤停業。

【3】熱錢沸騰 股匯雙漲

熱錢強強滾，股匯市雙漲，資金簇擁台積電，12日收331.5元新高，光是台積電一檔就貢獻指數高達106.60點。由於12日美股開盤後，美國總統川普推文表示中美貿易協議有大進展，激勵美股反彈，台積電ADR更持續大漲逾3％，專家預期，台股多頭將一鼓作氣，拚年底封關收最高，衝12,000點關卡。

【4】房市見春燕 2019推案破兆

儘管2020年總統大選進入倒數，但建商還是預期房市春燕回來了，推案信心滿滿，加足油門催下去！最新調查顯示，2019年新推案量將突破1.05兆元，創下史上第四高大量。

【5】英大選投票 選後確定擴大支出

英國國會大選12日正式登場，保守黨黨魁暨英國首相強生（Boris Johnson）與工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），皆祭出龐大的政府支出來爭奪選票，換言之，不論誰在選舉勝出，英國政府肯定會擴大支出，意味著延續多年的撙節計畫落幕。

(中時電子報)