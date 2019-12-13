南山人壽董事會推選年僅36歲的董事尹崇堯代理董事長職務，成為首位由金管會主委親自面試的壽險董座候選人。不過，金管會面試後表示，考量南山人壽資產及業務規模龐大，尹崇堯在保險專業能力及經驗上仍有待提升，決定請南山人壽重新考量代理人選。

南山人壽斥資百億打造的「境界」新系統，去年9月上線以來狀況連連，影響保戶權益甚鉅，且舊系統在「境界」啟用後即停用，難以恢復雙軌運行，金管會9月17日連同南山產險合計重罰3600萬元、5項糾正，並勒令暫停投資型保單銷售、董事長杜英宗停職2年。

南山人壽董事會9月19日決議，由大股東潤泰集團總裁尹衍樑獨子、現任董事尹崇堯代理董事長。不過，由於尹崇堯年僅36歲，且非保險金融相關科系出身，不具備5年金融業任職的專業資格，加上公司資產及業務規模龐大，使金管會首見由主委親自出馬二度面試。

保險局長施瓊華表示，經金管會審查結果，考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董事長而言，尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗方面，仍有待進一步提升歷練及累積經驗，經綜合評量後決定應予緩議，並請南山人壽重新考量代理董事長人選。

施瓊華指出，雖然否決尹崇堯代理董事長職務，但尹崇堯代理期間所做決定仍然有效，且仍可擔任董事。對此，南山人壽回應「虛心接受」金管會決定，待收到公文後將儘速舉行董事會，再推選代理董事長人選。

(時報資訊)