網通業傳喜訊！仲琦(2419)、明泰(3380)召開重訊宣布，仲琦擬發行私募普通股1億股，約當公司目前已發行股份總數2.29億股之43.67%，預計私募完成後之總發行股數為3.29億股，私募普通股佔總發行股數約當30.40%，而1億股將由明泰認購，且明泰也將再自公開市場，以每股32元的價格收購仲琦，未來將拿下仲琦逾半的股東席次，此樁聯姻主要是雙方認為在產品上無重疊性，明泰在代工生產領域見長，仲琦則是有品牌優勢，明泰董事長李中旺直呼，「如虎添翼」!

仲琦董事會決議將發行私募普通股1億股，約當目前已發行股份總數2.29億股之43.67%，預計私募完成後之總發行股數為3.29億股，私募普通股佔總發行股數約當30.40%，私募普通股定價16.11元，係以昨(12)日董事會前一、三或五個營業日擇一計算之收盤平均價與前三十個營業日收盤平均價較高者為參考價格，並以不低於八成為私募價格，故參考價格為20.13元，私募價格16.11元，為參考價格的80.03%。

仲琦以自有品牌經營Cable領域近20年，其品牌優勢就是本次會和明泰牽上線的最大關鍵，仲琦董事長鄭炎為說，仲琦目前正在越南建廠，需要建廠資金，加上和明泰互補性強，故雙方對該合作也洽談了約一年的時間，明泰在WiFi、PON、汽車電子等製造能力很有優勢，透過合作，除可以拓展產品線廣度與深度，也相信會在Cost Down上有效發揮，帶動經濟規模更有效益，仲琦越南廠預計明年3月可以蓋好，產能就是現在大陸廠的兩倍，帶越南產能上線後，預計明年第三季營運會更順暢。

明泰本次除認購參與仲琦私募外，董事會也通過，將以公開收購，增加對仲琦持股，預定自12月17日起至2020年1月6日止，以每股32元的價格，公開收購仲琦股票，最高收購1億股，預計未來對仲琦的持股比例最低為3成，最高上限則不超過6成，將在私募後成為仲琦最大股東。

明泰董事長李中旺表示，由於目前明泰手中有足夠的現金，現金水位約57億元，希望藉由和仲琦的合作，達成業務的橫向擴展，未來應該是會取得仲琦過半的董事會席次，一切都會遵照董事會機制。

明泰目前主要有三大生產基地，包括大陸江蘇常熟、東莞，以及台灣的新竹廠，產能比重上台灣為25%，大陸75%，李中旺也說，以目前美中貿易戰課徵關稅來看，網通產品「無一倖免」，屆時仲琦上線的越南廠便可以順勢救火，生產銷往美國的產品，成功發揮綜效。

仲琦挾品牌優勢，據悉，在網通業界頗人氣，另外一家網通廠中磊(5388)曾透過公開市場收購仲琦股票，達1.4299萬張，持股約9.75%，但未達證交所規定必須申報的額度，但鄭炎為表示對於中磊的公開收購並不知情，此外，智易(3596)也曾傳出有興趣，如今情歸明泰，也期望雙方能在未來的5G大業上共啖商機。

(時報資訊)