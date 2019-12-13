遠東航空於11日無預警宣佈停飛，董事長張綱維失聯2周後，昨(12)日傳出他留下「遺書」，內容指稱遭人詐騙，警方得知消息不敢輕忽。有消息人士表示，遠航11日下午跳了一張2千萬元的票，張綱維還曾急奔找律師，事後就不見蹤影，由於張還向地下錢莊借了不少款，昨晚遭張拖欠3千萬債務的外省掛兄弟也趕緊派人尋找他的下落。

事實上，張借錢的對象還不只地下錢莊。去年合庫就曾指出，借給遠航22.02億。據《鏡週刊》報導，這22億多的資金加上遠航自有的9億元，共31億皆被張挪到自己的樺壹租賃等公司，間接導致遠航每月現金流量不足。

當時民航局便要求其成立信託專戶，以現金1億元保障消費者權益。由於這筆錢的目的是保障消費者權益，按理不可動用，然而今年3月竟傳出遠航動了這筆資金，據週刊踢爆，是因為北部一名大咖立委向民航局施壓所致。

儘管本月5日遠東航空還是照發薪水，但從之前財務黑洞來看，今(13)日停止營運早有跡可循，遠航於12日下午一點半左右正式發給員工通知，宣布今(13)日將結束一切飛航營運，公告視同資遣。

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