張綱維債主多 前四海幫主與竹聯大哥在列

遠東航空11日下午驚傳跳票，今天遠航出面證實，將於12月13日起停止一切飛航營運，張綱維昨天傍晚傳給媒體一封「遺書」指稱遭到四位人士詐騙，導致財物虧損，張的民間債主到底有哪些?欠債金額多少?頗令外界好奇。根據本報調查，張曾向不少幫派人士調頭寸，其中包括前四海幫張姓幫主1千萬、竹聯大哥3千萬，以及知名海鮮餐廳董事長3千萬。

據了解，張綱維約在半年前曾向四海幫張姓前幫主借錢拿去償還錢莊高利貸，張當時向前幫主表示，因為即將獲得資金挹注，還錢不是問題，張姓前幫主也未要求張綱維立即還錢，甚至不拿利息的大方出借1千萬元給他。

外傳張綱維行蹤不明，但消息人士表示，遠航11日下午跳了一張2千萬元的票，張綱維還曾急奔去找律師，事後就不見蹤影，由於張還向地下錢莊借了不少款，昨晚遭張拖欠3千萬債務的外省掛兄弟也趕緊派人尋找他的下落。

根據知情人士表示，張綱維財務狀況向來就不好，原本貸款都出現問題，只好透過他熟識的某位綠營高層親自帶著他去向銀行貸款，目前只知貸款數額高得驚人，多家銀行目前也都急如熱鍋上螞蟻正在「剉著等」。

此外，某外省掛經營的地下錢莊業者也向《中時電子報》表示，張綱維這些年來向多家地下錢莊臨時調了不少頭寸，至少在他這就高達3000萬元。加上其他業者估計至少超過上億元。

地下錢莊業者昨天下午就得知張綱維跳票，立刻動員兄弟去堵人要錢，但完全找不到他的下落。

(中時電子報)