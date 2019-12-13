國民黨總統候選人韓國瑜昨日參加雲林立委候選張嘉郡後援會，正當韓致詞時，同黨台南市議員謝龍介驚喜現身，台下支持者熱烈大喊龍介來了！迫使韓不得不中斷講話，讓給龍介講一兩句話。對於這個場景，著名主持人劉寶傑不敢置信表示，什麼時候韓說話會被打斷，難道現在真的大家注意的目標，已經從韓國瑜移轉到別人身上？

劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜昨日到雲林的朝天宮參訪，可是正當韓在致詞的時候，謝龍介突現身站在韓國瑜背後，被底下支持者認出，紛紛大喊龍介仙，打斷了韓國瑜的談話。

劉寶傑不可置信的表示，「居然韓國瑜在說話，大家只看到了謝龍介。而且韓的講話還要中斷，讓謝龍介來講幾句話」。然到現在真的大家注意的目標，已經從韓國瑜移到別人身上？

對此，資深媒體人陳東豪直言，肢體動作是非常有趣的！今年4月的韓國瑜有怕過什麼東西嗎？沒有，那時的韓國瑜民調在高點，什麼都不怕，甚至敢大嗆「三個台大法律系害慘了台灣經濟」！接著，9月在新北造勢的時候，雖然韓的民調有下滑，但韓國瑜並沒失去信心，但他對著敵手大喊「恁爸等你」，也是沒在怕的！

陳東豪話鋒一轉表示，但在昨日的雲林朝天宮造勢活動上，大家可以發現，張嘉郡是立委候選人，雖然她個頭小，可是沒有人會忽視張嘉郡的存在，但當謝龍介出現後，可發現韓國瑜和謝龍介互換位置的時候，韓國瑜拿麥克風的手突然開始抖，韓國瑜此時的神態可已透露出的是自信心沒有了。

(中時電子報)