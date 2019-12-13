台北市立委選舉第三選區被視為「男神之戰」，民進黨的吳怡農不僅來勢洶洶，更享有年輕族群與網路高聲量，讓本來高枕無憂的國民黨現任立委蔣萬安陷入苦戰。網友表示，如果親眼見到吳公園拜票實況，真的會驚訝其受歡迎程度，難怪首次參選，就能讓有「少主」之稱的蔣嚇出一把冷汗。
網友在PTT論壇發文《為什麼很多女生支持吳怡農？》寫道：「如果你親眼看過吳怡農市場公園拜票，受歡迎的熱度，差堪比擬的是2014柯文哲旋風。柯握手是不看人的，吳握手眼睛看對方誠意十足；柯講話沒大沒小的，吳講話：『哇阿農啦！拜託愛投哇！』配上笑容親和度破表。」
發文網友更表示：「看到婦女票為之瘋狂的程度，你不要以為女生都是花痴，國家安全是很多女性的第一考量。對比柯的曖昧不明，吳的誠實下架，反而博得婆婆媽媽的疼愛；國民黨到現在還搞不清楚，不分區名單對他們的傷害。再會了柯師父，你不是他的對手！投票日預估支持吳的投票率，會接近百分之百，吳宜農會不會贏？」
文章一出，討論熱烈。有人直言：「策略很聰明，不硬拚蔣萬安，而去槓吳斯懷，可以看出他旁邊有一些很強的人在出謀劃策。不管是PR或選戰策略都很到位，能選到讓少主嚇出一把冷汗已經很厲害了。」
其他網友則紛紛回應：「吳怡農如果選上，行銷案例真的可以放進教科書了」、「你沒看過馬英九年輕時」、「讓吳怡農進去對付吳斯懷，我看好吳怡農陣營在最後階段喊這個口號」、「隔著螢幕都能感覺到雄性荷爾蒙，真羨慕他」、「條件不錯，選擇和條件屌打林九萬」、「那天握到我妹，她真的真的超開心的，高帥衝出來握你的手，真的很萌！唱歌也很好聽」。
(中時電子報)
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