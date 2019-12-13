洋基砸完破紀錄的先發投手合約之後，多家外媒傳出他們又盯上了釀酒人終結者海德(Josh Hader)。釀酒人近年以優質的牛棚著稱，25歲的海德是他們的新星後援投手，上季首度轉任終結者，2.62自責分率、37次救援、總局數75.2局，勇奪國聯霍夫曼獎(中繼投手獎)。

海德季外取得薪資仲裁資格，預估身價大漲(60萬美元->500萬美元)。釀酒人有可能把海德賣出去，以填補自家人材枯竭的農場。釀酒人雖然戰力強大，終究不是大市場球隊，必須節縮開支以維持陣容。

即使今年先發投手捉襟見肘，洋基仍沉迷於補強牛棚，7月時還傳出想要再買1位明星後援投手。洋基陣中現有剛簽回的查普曼(Aroldis Chapman)、布瑞騰(Zack Britton)兩位救援王等級的好手。如果加上海德，相當於擁有3位獲獎的終結者(查普曼、布瑞騰都拿過美聯李維拉獎)，牛棚可說固若金湯。美媒認為洋基可考慮出清傑哈普(J.A. Happ)這類適應不良的先發輪值來調節開支。

(中時電子報)