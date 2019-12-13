元太(8069)繼先進彩色電子紙(Advanced Color ePaper, ACeP)之後，在彩色電子紙研發再有新的突破，開發出印刷式彩色電子紙技術(Print-Color ePaper )，元太也宣布將同步以先進彩色電子紙及印刷式彩色電子紙二種彩色技術，進軍智慧教育和新零售兩大應用領域。

元太表示，這將是電子紙技術發展的一大步，突破長久以來黑白電子紙顯示的局限，未來市場上將能很快看到彩色電子書閱讀器上市，在零售場域也將能看到越來越多的彩色電子紙看板。

先進彩色電子紙(ACeP)是先前元太已發表的高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器器，可依不同的環境光源融入於各式場景，透過帶色的粒子，實現了全色域顯示效果，適合應用於零售場景，作為彩色電子貨架標籤及促銷看板來顯示商品即時價格與促銷資訊，完美適應新零售時代數位化與互聯的需求，進一步提高零售店鋪的工作效率，減輕人力負擔。先進彩色電子紙亦可用於醫療照護領域的資訊看板，顯示電子健康記錄以確保資訊傳遞的正確性，提升醫療人員行政效率，加上電子紙無刺眼的背光源，不干擾病患休養。

印刷式彩色電子紙技術是元太自主研發、製造生產的新型彩色電子紙技術。運用新型彩色印刷式技術結合電子紙顯示技術，顯示反應速度快，如同黑白電子紙一樣可以長時間閱讀且不傷眼，顯示色彩柔和溫潤，較過去的玻璃彩色濾光片電子紙更加輕薄，而且具備較好的光學品質。因而，印刷式彩色電子紙適用於閱讀、教育，及專業人士應用領域，可用於電子閱讀器或電子紙筆記本等應用。元太科技計畫與生態圈夥伴合作，打造不傷眼、綠色節能的數位化教育應用，進一步優化學生的學習體驗與教師的教育體驗。

元太代理董事長李政昊表示，元太一直持續不斷的精進電子紙技術，持續投入研發與全球專利佈局，近5年來，每年相關研發計畫的研究經費平均占營收比重高達13％，開發出兩項彩色電子紙技術後，下一步元太將發揮行業領導力，攜手上下游生態圈夥伴，推動電子紙在物聯網時代各種場景下的應用。

(時報資訊)