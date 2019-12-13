遠東航空因長期虧損、資金籌措困難，無預警宣布自今（13）日起停飛。金管會銀行局表示，遠航目前共3家債權銀行，總曝險金額為23億元、均為正常授信，其中以合庫銀曝險達22.02億元最高，其餘2家銀行金額甚小、均未達1億元。

銀行局官員表示，合庫銀債權52％有十足擔保、其餘48％則有增提包括土地、不動產副擔保品。由於目前遠航繳息還本的履約狀況皆正常，沒有必要馬上採取假扣押，債權銀行後續將繼續掌握情況，若有必要會採取相對保全措施。

合庫銀表示，遠航事前並未提出協商或紓困要求，直至消息揭露才得知。目前對遠航貸款餘額約22.02億元，其中18多億元為過去因債務重整，申請代償其他金融機構的借款，其餘款項則是營運周轉金等需求，目前已先凍結遠航與合庫的所有台幣、外幣存放款往來。

此外，遠航董事長張綱維亦以個人名義投資三信商銀、並擔任董事。據公開資訊觀測站資訊，張綱維以個人名義及旗下樺參投資分別持股1588張、3318張，合計持股0.56％，設質比分別高達99.3％及90％，等於手中股票幾乎多已向銀行質借取得現金。

(時報資訊)