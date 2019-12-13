遠東航空因長期虧損、資金籌措困難，無預警宣布自今（13）日起停飛。觀光局表示，初步估計影響未來預計出團的出境旅客120團、共3251人，預計回程入境旅客5團、共157人，合計共3408人受影響。

為保障參團旅客權益，觀光局表示，已與旅行業全國聯合會、旅行業品保協會商定解約退費處理原則。由於無預警停業屬不可歸責於旅行社與旅客雙方事由，未出發的參團旅客可解除契約、且不負損害賠償責任，旅行業需將扣除必要規費的餘款退還旅客。

至於已出發的旅客，為維護旅遊團安全及利益，旅遊業者可變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程，若費用增加不得向旅客收取，減少則應退還旅客。若旅客不同意旅程變更，可終止契約，並請求旅行業者墊付費用送回原出發地，於到達後附加利息償還。

觀光局表示，已請旅行業全國聯合會全力協助出團旅行社與旅客，若與旅行社遭遇解約退費等消費爭議，可檢附相關收據及契約，以書面向旅行業品保協會或觀光局申訴。相關旅遊諮詢可利用觀光局免付費電話0800-211734、旅行業品保協會申訴專線02-25995088查詢。

(時報資訊)