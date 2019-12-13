遠東航空因長期虧損、資金籌措困難，無預警宣布自今（13）日起停飛，包括雄獅（2731）、易遊網等旅行業者均表示，將盡量不影響旅客行程優先下協調轉團或尋覓替代航班。另外，燦星旅（2719）已停賣遠航商品，山富（2743）則表示對財務業務影響不大。

雄獅旅遊表示，目前國旅團與遠航合作地區以離島的澎湖、金門為主，目前為冬季出遊淡季，粗估約影響近百人，以及部分自由行旅客。基於維護旅客權益，將盡力協調立榮、華信航班，盡量以不影響旅客行程為優先，並按照旅遊定型化契約處理後續事宜。

易遊網表示，已成立緊急應變小組，以維護旅客權益為優先考量，並協助因此無法依原訂航班出發的旅客，初估影響約350人左右。若是因航班取消造成延誤或滯留的已出發旅客，易遊網將協助旅客尋找替代航班和返程方案。

持有遠航國內外機票的未出發旅客，易遊網將依遠航公告協助辦理退票申請，不收取任何手續費，欲改搭其他航空公司將協助尋找替代航班。未出發的團客則提供轉團方案及轉團優惠500元，欲取消者不收取任何手續費，有必要支出則依觀光局旅遊定型化契約辦理。

燦星旅遊對此已下架官網遠航商品，並擬定退票相關事宜。山富旅遊則公告，已預付遠航貨款及墊付回程機票款估約在100萬元以內，而相關遠航航點均有其他航空公司可替代，對財務影響不重大、亦不致於對業務產生影響。

(時報資訊)