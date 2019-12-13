中共中央經濟工作會議12日結束，中共黨媒《環球時報》13日社評指出，通讀會議資訊，中共中央對經濟形勢的判斷之客觀，以及面對各種挑戰的定力給人留下深刻印象。會議提出的措施透出強烈的實事求是精神，明年須是實幹的一年，也會是有條不紊的一年。

社評認為，大陸這樣的大國，最要避免的首先是經濟出系統性大幅波動的風險。通讀中央經濟工作會議資訊，相信所有人都會有踏實感。大陸體制的統籌能力極強，這給大陸經濟發展注入了穩健的基因，這已成為這個全球充滿不確定性時代的一大優勢。

社評稱，當今世界經濟冷風颼颼，但中央經濟工作會議拿出的是體現「新發展理念」且充滿進取目標的計畫。從打好三大攻堅戰，到繼續改善民生，促進產業和消費的「雙升級」，著力推動高品質發展，都提出了非常具體的措施。深化經濟體制改革有了建設高標準市場體系的更明確要求。

社評表示，大陸老百姓的要求很高，希望執政黨言必信行必果，沒有實際行動加以支持的口號在大陸總的來說不受歡迎。執政黨對此顯然是清楚的，因此這次會議特別強調「堅決杜絕形形色色的形式主義、官僚主義」，並且表示「要把堅持貫徹新發展理念作為檢驗各級領導幹部的一個重要尺度」。會議還強調，要「切實把黨領導經濟工作的制度優勢轉化為治理效能」。

社評強調，中央經濟工作會議沒有對陸美貿易戰花費筆墨，中心思想可以說就是「把中國自己的事情做好」。有了這個計畫，認真落實，陸美貿易戰的影響就會被沖淡。恰在北京時間12日晚上，華府單方面傳出陸美雙方「接近達成協議」的積極說法。《環時》的看法是，大陸把自己的經濟工作做好，無疑有利於促進美國與陸相向而行。

近來對大陸明年經濟增長是否會「破6」的議論很多，社評認為，按照中央經濟工作會議的精神一步一個腳印地做事情，大陸經濟不斷提質增效就將成為強勁的現實進程，6％作為一個心理關口就將溶解在這個進程中。

(中時 )