櫃檯買賣中心13日有FT1-3年美公債(00868B)及FT10-25年公司債(00869B)上櫃掛牌，該等債券成分ETF依規定停徵證券交易稅。

櫃買市場13日再添二檔債券ETF上櫃掛牌，分別為「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」；櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%，且發行滿6個月後應降至30%。

(時報資訊)