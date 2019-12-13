《店頭市場》2檔債券ETF今上櫃 08:352019/12/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心13日有FT1-3年美公債(00868B)及FT10-25年公司債(00869B)上櫃掛牌，該等債券成分ETF依規定停徵證券交易稅。 櫃買市場13日再添二檔債券ETF上櫃掛牌，分別為「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」；櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%，且發行滿6個月後應降至30%。 (時報資訊) #債券 #etf 也許您會感興趣 推薦閱讀 談 海外布局－發展全方位資產管理 搶進海外股債、ETF 04:102019/12/09 財經要聞 美短債ETF 現金管理新利器 04:102019/12/09 證券．權證 興櫃今年掛牌 上看42家 04:102019/12/09 證券．權證 元大新興債ETF傘型基金 12月18日開募 04:102019/12/09 產業特刊 多頭格局延續 資金流入股票ETF 17:212019/12/09 財經 資金續加碼債券ETF 美國流入38億美元最多 17:392019/12/09 財經 富達國際：貨幣、財政政策雙利多 亞債2020年具潛力 19:062019/12/09 財經 新興、美、中三債ETF 月月領息 04:102019/12/10 產業特刊 美股散戶今年贖回規模 創新高 04:102019/12/10 全球財經 納息收、抗風險 全方位收益債ETF擁多重優勢 04:102019/12/11 投資理財 財經熱門新聞 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 嗆聲聯發科、華為！ 高通旗艦5G晶片驚爆藏絕招 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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