金門尚義機場昨即湧現退票人潮，忙壞第一線的地勤工作人員。（李金生攝）

遠航無預警停飛，離島金門航線受到嚴重衝擊，尚義機場昨起湧現退票人潮，立委陳玉珍今（13）日一早與民航局局長林國顯電話聯繫後，取得若干因應共識，希望鄉親權益獲得更多保障。

陳玉珍指出，她在早上7時與林國顯電話討論，目前決定採取以下因應措施：一、遠航臨櫃的櫃檯已經沒有現金，遠航的刷卡機也已經被銀行鎖住，沒有辦法刷退，鄉親如果要做退票登記，不必舟車勞頓跑去各大機場的櫃檯登記。二、今早她將召集交通部民航局、觀光局、航港局、金管會及國防部召開跨部會緊急應變會議，針對：1.已付費（刷卡及付現）購票之民眾如何退費、2.選舉及春節期間已訂位購票之民眾協助簽轉機制、3.加開班船事宜等研議妥適因應措施，會後將發布最新訊息。三、她會自費聘請律師，協助有需要的鄉親做遠航機票退費事宜的後續法律動作。

陳玉珍立委辦公室表示，鄉親若有相關疑問，可追蹤陳玉珍 CHEN YU JEN 粉絲專頁，或加入陳玉珍立委的LINE， ID 是@lovekinmen。

(中時 )