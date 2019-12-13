美國之音今天引述路透、美國商業頻道CNBC等多家媒體報導稱，美陸兩國已經在原則上達成了雙方第一階段貿易協定。

多家媒體說，美國談判人員與陸方原則達成一致，等待川普總統批准，川普定於華盛頓時間12日下午在白宮與他的首席貿易顧問會晤。

美國之音稱，目前還沒有看到白宮官方聲明，但多家媒體隨後引述知情人的話說，川普總統已經予以同意。

路透報導指出，美國貿易代表萊海澤在與川普會晤前，對美國參議員表示，關於美國對大陸商品關稅的聲明，可能會很快發布。

美聯社報導表示，得到美陸雙方通報的美國商會國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）說：「我們接近達成協議。」

他說，川普政府同意暫停執行川普原訂15日對1600億美元大陸進口產品加徵關稅的計畫，並削減現有關稅。不過薄邁倫並不清楚削減幅度是多少。

作為回報，北京將購買更多美國農產品，增加美國公司在中國的市場准入並加強對智慧財產權的保護。

《華爾街日報》12日上午引述知情人士的話報導稱，美國貿易談判代表提出取消定於12月15日開徵的新一輪對大陸輸美商品的關稅，同時將現有的對價值3600億美元大陸商品加徵的關稅降低一半，以換取大陸承諾大筆採購美國農產品、改善保護美國智慧財產權以及擴大大陸金融服務領域的市場准入。

美國總統川普12日上午發推文說，「『十分』接近與中國的『重大協議』。他們想要達成這一協議，我們也如此。」

(中時 )