遠航今宣布停飛，金門尚義機場從昨日開始續湧入千名旅客急著退票。昨（12）日下午遠航地勤人員在機場櫃台受理退票，下午以後湧進約600餘人，至晚間9時以後仍有20餘人待辦。金門民航站於現場發放號碼牌，今早8時可繼續申辦，以期紓解排隊人潮壓力。

然而金門站櫃台只是受理退票，並無法辦理即刻退款服務。據臉書《靠北金門》社團，昨(12)日有網友PO文表示，「今天最後一班從金門起飛的遠東航空班機，不知道未來還有沒有機會再次看到？現場要退票的旅客，估計都要失望了，因為已經沒有現金，遠航也沒有信用卡公司的額度授權了，只能拿到購票憑證。」。

由於無法直接拿到現金，令民眾非常不悅，憤而將這些情緒直接轉嫁至第一線地勤人員，令地勤人員一度委屈掉淚。事實上，遠航無預警倒閉的消息，衝擊的不僅是乘客，連旗下員工也都是受害者，有些人在事發之後還非常相信公司，直到昨日收到訊息才知道自己「被裁員」。

(中時電子報)