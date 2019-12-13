國會政黨聯盟黨主席悟覺妙天禪師過去挺韓不遺餘力，日前卻驚傳改挺總統蔡英文，讓國民黨總統參選人韓國瑜與韓粉為之震驚。網友推測，蔡各地拜廟表面是為拜票，實則卻在「拔樁」；而從妙天的倒戈，可看出國民黨長久建立的鋼鐵級宗廟系統，也在綠營虎視眈眈下有鬆動跡象。

對於「倒戈挺蔡」一說，妙天表示，他目標是國會政黨聯盟政黨的票，因此各黨都會去接觸，希望能夠得到支持。韓國瑜被問到此事，則回應這是民主自由社會，誰要支持哪一組候選人，都是台灣民主自由可貴的一面，完全予以尊重。

網友在PTT論壇發文《蔡英文真的拔樁成功？》寫道：「想也知道蔡英文沒事去拜廟做啥，結果今天一看，原來表面拜廟、實際上是在拔樁！要知道宗廟所帶領的樁腳，可是KMT長久建立起來、鐵硬支持藍的一個大體系呀！」

文章一出，討論熱烈。有網友回應：「小英是發揮了劉備三顧茅廬的精神，才有這種成績。半年前妙天還是韓國瑜的支持者的時候，小英就派蘇嘉全去找妙天了，即便被妙天打槍也是不放棄持續接觸，並沒有因為一時的失敗就放棄。厚起臉皮死命的去貼妙天，最後妙天終於被小英的誠意感動，聽到小英說屏東人支持屏東人後，妙天就決定『棄暗投明』改支持小英。」

對此，有網友則不客氣痛批：「X！宗教都是人想出來騙錢的，養一堆不事生產的垃圾。」

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)