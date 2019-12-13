財政部北區國稅局表示，依現行房屋土地交易所得稅課稅新制，個人交易持有期間1年以內之房屋、土地應適用稅率45％，持有期間超過1年未逾2年，稅率為35％，超過2年以上才能適用20％以下之稅率。

但個人如果因為無力清償債務，遭法院拍賣持有期間在2年以內之房地者，仍應申報，惟可按較低的20％稅率計算繳納。

(工商 )