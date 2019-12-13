2年內不動產遭法拍 適用20％房地合一稅率 09:062019/12/13 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 房市示意圖。（圖／林昱均攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，依現行房屋土地交易所得稅課稅新制，個人交易持有期間1年以內之房屋、土地應適用稅率45％，持有期間超過1年未逾2年，稅率為35％，超過2年以上才能適用20％以下之稅率。 但個人如果因為無力清償債務，遭法院拍賣持有期間在2年以內之房地者，仍應申報，惟可按較低的20％稅率計算繳納。 (工商 ) #稅率 #房屋 #土地 #交易 #房地 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年5大土地交易案 都要蓋豪辦 04:102019/12/10 財經要聞 專家傳真－文物及藝術品拍賣所得 應如何課稅？ 04:102019/12/10 產業特刊 證交所Corda區塊鏈交易 德交所完成首筆交易 19:222019/12/10 財經 閒置土地 首批活化效益佳 04:102019/12/11 財經要聞 銀行買央行NCD 適用2％營業稅 04:102019/12/11 金融．稅務 權證交易練兵 元大證推無風險模擬交易平台 04:102019/12/11 證券．權證 高以翔女友曬新房！按他想法佈置離幸福只差一步 12:352019/12/11 星光 達新台中土地標售 獲利進補 04:102019/12/12 證券．權證 新台幣勁揚9.9分 創近二個月單日最大升幅 16:292019/12/12 財經 逐筆交易擬真平台 好禮週週抽 04:102019/12/13 投資理財 財經熱門新聞 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 即時 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 美敲定協議陸竟想變卦？ 官媒總編揭密 - 財經 新莊買房慘賠千萬 專家8字揭崩盤內幕 - 財經 台中港三井OUTLET業績亮眼 加碼興建二期明年動工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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