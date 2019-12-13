NCC代理主委陳耀祥12日表示，拿到同一頻段頻譜的電信業者，才能協商共頻共網，同時，不能跨頻段共頻共網。

換言之，兩家電信業者未來若要在3.5GHz頻段共頻共網，必須兩家業者都得標到3.5GHz頻譜，而且拿到3.5GHz頻譜的業者不能與只拿到28GHz頻譜的業者共頻共網。

除此，MVNO屬於二類電信業者，沒有標到頻譜也不能與五大電信業者合作共頻共網。

二十一世紀基金會12日舉辦的「5G新服務-共頻共網的可行性」論壇，多位學者專家專家針對5G電信業者未來共頻共網方向，提出多項建議，陳耀祥表示，電信業者達成共頻共網協議後，接下來可不可以分時間或分空間(不同頻譜區塊)進行共頻共網，這部份由於法律上沒有限制，將交由業者自行依商業協商機制去處理。

學者建議應該放寬3.5GHz共頻共網的合作上限，從目前100Mbps予以放寬，陳耀祥認為，這是技術性問題，也與目前國內產業環境有關，暫時不會改變。

立委童惠珍表示，5G是未來匯流產業發展的重要的神經脈絡，同時也牽涉到諸多法規管制議題，政府一定要盡早準備，才能抓住發展契機。

陳耀祥表示，5G最後標金希望不要超過太多，未來才不至於轉嫁至消費者身上。陳耀祥提到，在他代理主委的第二天，耗時十年的電信管理法三讀通過，就是朝向降低與解除管制的方向進行。共頻共網是5G服務中的一項重要課題，NCC目前盤點約有71項相關子法需要隨之調整，NCC也積極的在進行中。

曾擔任NCC委員的教授李大嵩指出，共頻共網有助降低成本、加速網路佈建與增進頻譜使用效益等好處，NCC可考慮放寬目前共有頻率上限，鼓勵業者共用頻譜，也讓消費者能體驗有感的5G服務。

曾擔任NCC委員的教授張時中舉例說明，例如所謂使用上限，若只有兩小時用到120MHz，其他22小時都只有70~80MHz，算不算超過？NCC政策制定需謹慎務實。

曾擔任NCC委員的教授魏學文表示，NCC在政策制訂時必須考量業者間到底有沒有合作意願，在相關規範上才能契合產業現況。

另外，魏學文也認為，從整體國際情勢來看，台灣要在先進5G技術扮演角色並不容易，亞洲大概只有中國、日本及韓國看起來有機會去挑戰歐盟及美國，其它國家不大可能，但台灣在小型基地台的能力強，建議政府從國家政策大力推展小基站，有助於台灣通訊產業發展同時降低電信業者建置5G網路成本。

教授莊春發回應表示，台灣產業一起打群架，共同攜手合作，有助於小基站等產業發展。

台灣諾基亞總監陳銘邦表示，台灣在小基站的競爭力很強，5G專網是很大議題，而專網都會用到小基站，對台廠而言是非常好的機會。 國際電信相關業者已組成O-RAN聯盟，台廠是很好的切入點。

另外，從5G技術發展分析共頻共網政策，陳銘邦認為，日本及中國都考量到5G共頻共網政策，共頻共網是國際趨勢，但各國對於推動共頻共網有很多不同做法，共頻是否共站？或者像韓國連光纖管 道都開放分享，可以發揮很多想像力。回到3GPP標準，共頻共網也要有網路及終端的支持，因此，從技術面需要深入探討那兩家業者可以共享，所以台灣推動共頻共網亦需將3GPP的規範及限制考慮進去，他亦鼓勵台灣業者可以向3GPP提出台灣在技術上的需求。

(工商 )