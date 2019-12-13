華府知情人士透露，美國與中國已「原則上」達成首階段貿易協議，其中包括美國同意調降部分對中國商品加徵的關稅，並推遲原訂於12月15日周日生效的新一輪關稅措施。而作為協議的一部分，北京當局亦已同意在2020年向美國採購500億美元農產品。
消息人士表示，美國將暫緩原訂於周日對1600億美元中國進口商品加徵關稅的措施，並調降已經對中國商品加徵的關稅。
北京方面則同意明年向美國採購500億美元農產品，較2017年兩國爆發貿易衝突前的採購額提高1倍。根據美國農業部的數據，2017年中國採購美國農產品金額達240億美元。
目前白宮尚未發布任何官方聲明，因此這些條件是否已為兩國所接受仍不得而知。參與美中貿易談判的兩名知情人士稍早前透露，美方談判人員將提議已對中國加徵的進口關稅至多調降50%，以及暫停原訂於周日生效的新關稅措施，以達成雙方10月所承諾的首階段貿易協議。
(時報資訊)
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