統一超(2912)7-ELEVEN於12日在高雄正式發表第三間X-STORE，「X-STORE 3」星海灣門市為全新獨棟建築，總營業面積92.4坪，一店多享營運模式，是國內首創「複合+智能」全新型態，再次引領超商業態轉型升級，X-STORE 3門市將於今(13)日下午16點後開放消費者入店。

全球零售業吹起無人商店風潮，7-ELEVEN表示，「X-STORE 3」與先前北部測試的兩間X-STORE同樣是以智慧零售為基礎，此次進軍南台灣，除與1店、2店同時全面升級科技設備外，最大特色的是首度結合已在全台遍地開花的複合店經營型態，整合「自助體驗區」、「迷你商店」與「Big 7複合店」，涵蓋超商、咖啡、閱讀、烘焙、現打啤酒等不同業態，未來在全台7-ELEVEN門市亦能根據商圈屬性將此三區分別獨立開設，或搭配其他複合店營運，打造融入在地消費生活圈的嶄新店型。

7-ELEVEN指出，「X-STORE 3」運用開設X-STORE、Big7、品牌複合店累積經驗，不僅有領先的智能科技，更兼顧7-ELEVEN難以取代的人情味，多種業態共榮的消費場域內，創造更趨多元3E（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education）消費體驗，進化為「被消費者依賴的服務平台」；同時，「X-STORE 3」延續過去X-STORE以探索(eXplore)、體驗(eXperience)、超越(eXcellent)三大概念，透過多樣化、且可複製擴散的智能工具，將讓7-ELEVEN營運模式智能化，替未來超商提前鋪路。

此外，進入「X-STORE 3」入口的臉部辨識「智能入店閘門」，全新升級辨識引擎及icash2.0刷卡、亦新增OPEN POINT APP入店等多元方式，一進門就能感受全新升級的智能消費體驗。

為提供更多元的溝通環境，門市內設置24台大型液晶顯示器，為全台7-ELEVEN門市數量最多，讓服務、商品訊息溝通更為生動、貼近新世代消費客群觀看需求；更首創國內便利商店引進85吋4K2K智慧型數位看板，通過內建影像升頻技術，提供更清晰完美的影像，加上內建智慧播放管理機制，運作便利與順暢提升，過去多半使用在精品專賣店、國際科技品牌展示店中，視覺體驗全面升級。

(時報資訊)