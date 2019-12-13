生華科(6492)發表乳癌新藥一期數據，公司積極展開下階段臨床試驗規劃，不排除任何能夠加速藥物開發的推動，包括國際授權或和大藥廠合作的機會。

生華科說，未經過基因篩選、不同腫瘤類型的病人進入臨床前，都已經接受過化療，標靶藥物、甚至是免疫療法無效，且沒有其他治療藥物選擇的癌末病患，近七成對CX-5461單獨用藥治療都有反應，其中更有四位病情獲得部分緩解(PR)，四位病情穩定(SD)。一期臨床試驗就已經看到人體早期療效，對提升生華科的公司價值意義重大。

近年國際生技界成功案例，當屬開發出「一藥治多癌」NTRK融合基因小分子抑制劑Vitrakvi的美國癌症藥物開發公司Loxo Oncology，今年一月以80億美元被美國禮來大藥廠併購，當年Loxo確認NTRK做為生物標記，就是透過一項一期人體臨床早期數據，分析只有一位病情獲得緩解的軟組織肉瘤女性癌症病患，發現其帶有NTRK基因融合，才有接下來聚焦的臨床開發和後來Loxo寫下的成功故事。

生華科總經理暨執行長宋台生博士說，CX-5461是第一個，也是目前全球唯一於人體臨床應用DNA G-4鏈體結構新穎機制的開發中藥物，是下一代DNA損傷修復(DDR)機制藥物。加上CX-5461是First-in-Class新藥，此臨床結果驗證其可應用於具特定基因缺損的癌症病患，將有助加速未來FDA藥證審核及上市後的競爭力。

法人則是認為，Loxo Oncology成功的開發藥物途徑，的確是現今癌症藥物開發公司的最佳範本，生華科的CX-5461若是能有機會循相同途徑，可望加速CX-5461早日開發成功上市。

(時報資訊)