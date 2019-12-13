全台使用者超過 2100 萬的即時通訊平台 LINE，繼公布了 2019 年貼圖相關排行榜、LINE TV 用戶追劇排行榜之外，今(13)日接續公布 2019 熱門功能排行榜，揭曉台灣使用者最愛用的 10 大功能。結果由才推出不久的「洗版救星」圖片自動整合功能奪冠，顯示出台灣人喜愛在聊天室一次傳送多張圖片的習慣與愛好，格外地與其他市場不同！

根據 LINE 官網，LINE 內部整合 2018 年 12 月到 2019 年 11 月統計數據，公布LINE App 2019 熱門功能排行榜，揭開台灣用戶最喜愛使用的 LINE 功能。排行榜由「圖片自動整合」功能奪冠。其次由增加工作效率的「記事本搜尋」，與Keep儲存/分享優化分佔二、三名。 LINE 指出，整體看來，隨著LINE App中乘載的資訊增加，相較於 2018 年，今年的新功能比較偏重於使用介面優化，且發現對於工作溝通效率有幫助，且能在跨手機版＋電腦版一起用的功能，台灣用戶的使用率會特別高。另外就是促進人際互動，與更加個人化的服務，讓LINE所提供的服務更貼心細緻，用戶的使用率也特別好。接下來就來看看今年的前十名是哪些新功能。

LINE App 2019 熱門功能排行榜。(摘自LINE官網)

10.全新「主頁」(手機版)

從造訪LINE主頁的頻次來看，日本用戶是最高的，其次就是台灣用戶哦！改版後觀察，在LINE中的5個頁面，最多人造訪的頁面第2名就是「主頁」，每人每天平均會在此逛1～2次！（第一名是「聊天」頁面）

在LINE主頁中有5個子頁，最多人造訪的就是「好友」，其次是「貼圖」，可見用戶已經越來越習慣到主頁中管理帳號，並且逛逛貼圖，或尋找LINE的相關服務。此外，在主頁中的「服務」可以看到LINE SPOT的區塊，這也是台灣用戶獨有的，LINE對台灣市場的極為重視，特別針對在地服務給予部分客製化的介面。

9.掃碼捷徑（手機＋電腦版）

掃碼這個功能，本身可以再細分成「掃描行動條碼」與「 轉為文字」。「掃描行動條碼」這個部分，台灣使用率是第二名（僅此於泰國）。整體來說，掃碼功能在各地的使用率都很高，因此近期還特別新增了掃碼捷徑，讓用戶可以更快地點開LINE App掃碼。

8.個人化推播（手機版）

「個人化推播」這個在聊天室列表上方的區塊，是LINE根據用戶的偏好，透過機器學習去推播用戶比較有興趣的內容。目前可以推播的內容新增至7種，包括新聞、天氣、星座、貼圖小舖推薦、購物推薦、LINE POINTS，與主題小舖推薦。這些項目都是預設開啟，但用戶隨時可以到設定中重新勾選。試行迄今，觀察用戶點選觀看的比例大幅增加！台灣用戶閱覽偏好的前三名為：新聞、LINE POINTS，與貼圖。

7.傳送檔案功能優化（電腦版）

在台灣，大多時候LINE電腦版是工作情境的好幫手，因此傳送檔案這個動作已經變成使用者的日常。今年對於傳送檔案的功能有許多改版，可以減少步驟，像是可以直接從電腦資料夾中拖曳到LINE裡傳送，並且儲存檔案後可直接在LINE中開啟儲存檔案的資料夾。在更新的使用流程與介面中，台灣電腦版用戶「拖曳檔案」到LINE裡傳送的次數是全球最多的！

6.聊天畫面長截圖（手機版 / iOS限定）

台灣使用截圖功能比例是全球最高！但有趣的是，應該很受到用戶喜歡的匿名功能，台灣使用率卻是台灣、日本、泰國，與印尼四個地區中最低的。觀察可能原因是，匿名功能雖然可保有隱私，但用戶製作長截圖的目的，多半是為了紀錄當下對話，因此「是誰說的」很重要。

5.新版生日賀卡（手機版）

生日祝福總是溫暖而令人開心的！在推出新版的生日賀卡後，新增了多款可愛圖案，且還可以狂按氣球特效，圍繞著文字的祝福，增添活潑快樂的氛圍，使用率大幅增加！大家知道新版生日賀卡的9種圖案裡，台灣用戶最喜歡哪三張卡片嗎？最受歡迎的卡片圖案就是小桃紅氣球，第二是粉紅生日帽，第三是粉藍禮物卡。想收到朋友的祝福，別忘了要先到LINE設定中，設定自己的生日，在生日當天才會顯示卡片哦！

4.聊天訊息強調（電腦版）

電腦版「聊天訊息強調」(Markdown)這項功能，台灣用戶使用率是所有地區中最高的！而台灣用戶喜歡選什麼樣的字體呢？依序是粗體 > 內嵌程式碼 > 刪除線 > 斜體 > 程式碼區塊。LINE 觀察是電腦版經常用在工作上的溝通，因此透過字型的變化，讓訊息的重點更加突顯、好讀，就特別受到台灣用戶的喜愛。

3.新版Keep儲存/分享（手機版＋電腦版）

新版的Keep終於可以建立特輯，也就是可以建立資料夾，把內容可以分類存放，相信整理控們都非常開心。台灣用戶所建立的特輯數量，是全球最多的。而用戶都喜歡在Keep中存放什麼類型的內容呢？最多的就是照片，其次依序是文字、檔案，連結，與影片。存在Keep中的內容，還可以透過聊天室下方的「+」選單，分享到其他聊天室給朋友，這個從Keep分享出去的動作，在台灣用戶也是最高的！

2.記事本搜尋（手機版＋電腦版）

LINE聊天室中的記事本不怕洗版，且可以讓重要內容跟著帳號走，成為許多用戶的日常。隨著記事本的內容持續累積，今年新增的記事本搜尋功能，方便大家可以用關鍵字搜尋，也可以透過@搜尋成員，或透過#搜尋指定標籤，成為更方便使用的資料庫。記事本搜尋功能，無論是手機版或電腦版，台灣用戶的使用率都是最高的！

1.圖片整合傳送（手機版＋電腦版）

一般來說，在各種訊息格式中，整體台灣用戶最喜歡傳送的格式就是文字，而越年長的族群越喜歡傳遞分享圖片，或影片訊息。在今年9月新增了圖片整合傳送的功能之後，台灣用戶所傳出的照片/圖片數量狂登全球第一！可以盡情地傳送圖片，不怕洗版惹！

最後說到傳送圖片，LINE 也連帶公開 2019 年 3 個傳送圖片最高峰的時間點，分別是：(1)農曆新年；(2)中秋節；(3)元旦與端午節（並列第三）。由此可以看見，在家人、親友團聚的節日，使用者所記錄的相片、影片，都喜愛即時分享，紀錄後馬上傳出來分享。

(中時電子報)