美國總統川普在推文中透露，中美貿易談判已非常接近達成，此協議將推遲關稅課徵日，美股終場四大指數全數上漲，利多消息帶動台指期13日開在11,977點，並一度衝上12,007點，率先站上萬二關卡。

台股13日開在11,937.9點，台積電早盤股價持續拉漲11.5元，一度站上343元，台股加權指數距12,000點，僅剩下不到30點。

信誠環球證券投資顧問副總許豐祿表示，台股連二日跳空大漲持續創高，主要是台積電之功，台積電早盤股價343元再創歷史新高，台股這波突破11,700點後，萬二行情已在望。

不過，許豐祿表示，台股加權指數續創新高，但資金集中在台積電及台積電設備股，由於除了台積電之外，大部分股票呈現下跌，不建議此時追高台積電及台積電設備廠。

他認為，指數衝高利多實現，漲多電子族群易出現逢高獲利了結，此時建議宜轉向新台幣受惠的資產股，以及年底旺季來臨的傳產股。

(工商 )