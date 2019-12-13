周刊報導，前總統李登輝孫女李坤儀已在11月底生下兒子；李登輝辦公室主任王燕軍表示，相關細節直接詢問坤儀，辦公室沒有被授權。

李登輝在去年96歲終於當到阿祖，今年再度「抱孫」。鏡週刊報導，李坤儀本月5日在臉書在大安區坐月子中心打卡，強調「一轉眼卸貨已經一週了」，還貼出洗頭及按摩室照片指，這是她最愛的2個地方。李還幽默地說：「睽別1年多，食物依舊美味，護理人員依舊貼心，有助畜牧業發展。」也顯示她都親自餵孩子喝母乳。

據了解，再度當上阿祖，李登輝已經知情，不過因為母子都還在坐月子，可能要到年底李坤儀坐完月子，才能「抱孫」。

李登輝今年10月出席「民主台灣―是我們的驕傲」募款餐會，由於年事已高，由女兒李安妮代為念致詞稿表示，「在國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持蔡英文總統，讓蔡總統成功連任」，改變現在政治亂象，並勇敢承擔新時代。

98歲前總統李登輝去年因為摔倒，李登輝基金會並未舉辦募款餐會，今年初，李前總統因跌倒出院，睽違九個多月才10月再度露臉，當天李登輝氣色不錯，更逐一跟每桌敬桌，待了20分鐘後離開。

(中時 )