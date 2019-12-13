遠東航空無預警倒閉，今（13日）起停止一切飛航營運，讓遠航1024名員工一夕失業，上千名旅客受到影響，董事長張綱維目前尚未出面，甚至還傳出遺書「本人張綱維對不起大家」，不過張綱維過去就數次因情事成焦點，他與女星韋汝2010年生下一子，雖然韋汝沒嫁進張家，不過張綱維過去提到韋汝就曾說：「韋汝是我兒子的媽，也是我一輩子的朋友。」

韋汝2010年與張綱維育有兒子，儘管韋汝沒沒嫁進張家，不過兩人好聚好散，張綱維每月給韋汝15萬生活費，張綱維日前提到韋汝時，他則表示：「韋汝是我兒子的媽，也是我一輩子的朋友。」韋汝、張綱維仍維持友好關係，兩人也會一起吃員工餐，雙方互動就像老朋友。

連韋汝2014年遭騙2188萬時，張綱維也特地派人幫她處理問題，張綱維日前就像本刊記者回應，韋汝被騙千萬的事他有幫忙處理，絕非外界形容的負心男。

(中時電子報)