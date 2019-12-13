英國首相強生（Boris Johnson）領導的保守黨料將在周四的國會大選贏得壓倒性的勝利，強生將得以在1月31日實現英脫歐計畫。

根據最新出口民調，保守黨可望在英國國會贏得368個席次，遠超出在總計650席國會中取得多數主導優勢所需的門檻，亦將是自前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）於1987年大獲全勝以來，保守黨在國會選舉中贏得的最大勝利。

勞工黨料僅取得191席，創下1935年以來最差的表現；蘇格蘭民族黨估將取得55席，自由民主黨可能拿下13席，而英國脫歐黨則一席未得。

如果這份民調準確，強生提前舉行大選的押注成功，他與歐盟敲定的英脫歐協議將迅速過關，英國就能在1月31日脫離歐盟，較原訂計畫延後了10個月。英國脫歐局勢明朗，周四英鎊兌美元和歐元飆漲逾2%，英鎊兌美元最高漲2.5%，報1.3510美元，創下2017年1月以來最大單日漲幅。

(時報資訊)