在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持下，中華電(2412)積極投入「農業NB-IoT，AI管理顧田水」計畫試煉，目前已有多個大型契作商及應用場域參與，成效斐然。其中，作物的涵蓋範圍包括苗栗的草莓園、彰化的荖葉、台中的水稻和茶葉、高雄的毛豆、花蓮的水產，以及屏東的蘭花園等等。

中華電行動物聯網已成功推展至多個農業應用場域，以屏東蝴蝶蘭園場域為例，因該場域位置分散，農場管理者過去只能舟車勞頓，以人力方式進行巡田、人工記錄及系統登錄等作業。自從採用中華電信開發之智慧農業平台及NB-IoT無線感知設備後，蘭花園農場管理者已能即時掌握各地蝴蝶蘭園區溫濕度環境資訊，透過即時、歷史等數據統計與比較分析，讓園區管理資訊一目瞭然，更能精準掌握田間環境變化對蝴蝶蘭的影響。提升整體蘭花農田管理效率，除可降低50%的人力及時間成本外，農田管理者更可將省下的時間，專心投入於蝴蝶蘭種苗、開花株生產及市場銷售，強化自身蝴蝶蘭的競爭力。

中華電在經濟部工業局計畫支持下，致力發展行動物聯網垂直產業解決方案，從屏東蝴蝶蘭園實證試煉經驗出發，並已逐步由北到南推展至苗栗、台中、彰化、南投、嘉義、高雄及花蓮等場域，未來，中華電將持續開拓各項重要作物市場，導入精準化田間生產管理流程，讓科技平權理念能真正在台灣農業中落實。

(時報資訊)