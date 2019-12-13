美國共和黨參議員John Hoeven 12日（美國時間）在與美國貿易代表萊特希澤共進午餐後表示，周日將實施的對大陸進口商品的新一輪關稅有可能會取消。

《路透》報導，John Hoeven指出，萊特希澤對與大陸達成貿易協議的前景表示樂觀。此外，據彭博新聞報導，美國總統川普12日簽署了一項與大陸達成的貿易協議，該協議將推遲原定於12月15日實施的新一輪關稅。

(旺報 )