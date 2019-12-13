美有望取消15日對陸商品徵收新一輪關稅 09:392019/12/13 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國共和黨參議員John Hoeven 12日（美國時間）在與美國貿易代表萊特希澤共進午餐後表示，周日將實施的對大陸進口商品的新一輪關稅有可能會取消。 《路透》報導，John Hoeven指出，萊特希澤對與大陸達成貿易協議的前景表示樂觀。此外，據彭博新聞報導，美國總統川普12日簽署了一項與大陸達成的貿易協議，該協議將推遲原定於12月15日實施的新一輪關稅。 (旺報 ) #美國 #12 #大陸 #協議 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 王品台灣事業群表現好 店數減少營收卻增加 08:532019/12/11 財經 雙12買氣旺！「1212暖冬盛典」活動業績增逾2成 11:442019/12/11 財經 大陸春運首日火車票 12日開搶 11:502019/12/11 兩岸 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 12:112019/12/11 財經 陸股11日弱勢盤整 滬指漲0.12％ 12:232019/12/11 財經 台中「濤~海的聯想曲」三校聯合展 畫作、舞蹈詮譯海的想像 15:082019/12/11 生活 《熱門族群》小米年底白色家電4連發，概念股跟著旺 16:482019/12/11 財經 雙12入手2打保險套 她一開箱傻了：有人要崩潰 00:122019/12/12 生活 雙12超狂好康！漢堡王祭買1送2 09:542019/12/12 生活 博客來雙12圖書、百貨商品1.2折起 單日業績拚增2倍 10:492019/12/12 生活 財經熱門新聞 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 嗆聲聯發科、華為！ 高通旗艦5G晶片驚爆藏絕招 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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