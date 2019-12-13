遠東航空13日無預警宣告停業，神隱一整天的公司董事長張綱維，在民航局記者會上透過公司副董事長鄭晴文傳出一份「遺書」，聲稱對公司已墊付9億多仍不足用，又遭四人詐騙等。交通部政次王國材等透過鄭晴文勸說，張綱維已定今日上午11點在遠航維修棚廠召開記者會，說明事情經過。

張綱維是遠航資深員工口中的「張大善人」，2009年入主遠航，2011年4月讓遠航復飛，公司兩岸航線營運情況良好且有獲利時，曾讓公司充滿前景與希望，後因兩岸關係惡化，兩岸航線占比從五成降到目前的一成不到，另民航局又因該公司飛機老舊，訂出限期淘汰辦法，一再拉升公司財務負擔。

另一方面張綱維為打造航空旅遊一條龍投資的旅館事業在大陸祭出限台令後，難以為繼，相繼歇業，也造成集團不少損失，張綱維個人透過各種管道借貸資金，今年下半年陸客來台進一步大幅緊縮，讓公司營運更加惡化。

公司雖已決定停業，但遠航在機場的地勤代理，傳出將另設公司並持續營運，該地勤事業代理有樂桃、捷星太平洋、宿霧太平洋、景成柬埔寨等多家航空公司，每天有近40班業務，一個月約有三千萬元獲利。

(工商 )