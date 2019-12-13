英國今天舉行國會大選，最新出口民調顯示，首相強生的保守黨將大獲全勝，英鎊聞訊走升，兌歐元創下2016年脫歐公投不久後以來的高點。
投資人過去3年半來飽受英國政治不確定性所苦，市場把握這次大選保守黨可望獲得決定勝利的機會，相信首相強生（Boris Johnson）將推進英國在明年1月底前脫離歐洲聯盟。
瑞銀財富管理（UBS Wealth Management）經濟師特納（Dean Turner）告訴路透社：「就像強生亟欲拿下（國會）多數，這個結果也給了市場他們的終極希望，那就是『明確性』。」
路透社報導，最新的出口民調顯示，強生的保守黨將在國會650席中，拿下368席，創下保守黨自1987年佘契爾（Margaret Thatcher）帶領下勝選以來最大的勝利，英鎊匯價聞訊走堅。
英鎊兌美元一度勁升2.5%，來到1英鎊兌1.3516美元，創2018年5月以來最高，料改寫2017年1月以來最大單日升幅。
英鎊兌歐元則一度升2%，來到82.80便士兌1歐元，返回2016年7月，也就是英國6月公投決定脫歐不久後的水準。英國2016年6月公投結果決定脫歐，對英鎊匯價帶來重創。
UBP全球外匯策略主管金塞拉（Peter Kinsella）說：「英鎊急升，我想英股早盤也將有強勁的漲勢。」
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。