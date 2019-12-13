現任寰宇晚間新聞的美女主播黃若薇，近日在自己的臉書上揭開了「淫片外流」的始末。她無奈又委屈的表示這件事發生約有兩年了，有些不肖份子將影片傳給她身邊的朋友，標題一致以「TVBS氣象主播黃若薇」或「寰宇新聞台主播黃若薇」為題瘋狂散播。

影片中的女主角卻與她本人相差十萬八千里。而她本人也根本沒有在「TVBS」工作過。(圖/取自黃若薇臉書)

然而，影片中的女主角卻與她本人相差十萬八千里。而她本人也根本沒有在「TVBS」工作過。黃若薇在貼文中表示，一開始她認為「謠言止於智者」，也就一笑置之。然而這件事卻沒有因此平息，反而如雪球般愈滾愈大。連她的同事、主播同業甚至是家人也受到驚動紛紛詢問她，是不是得罪了什麼人？這讓一再忍耐的黃若薇表示自己將不會再容忍下去，決定以法律途徑解決。

她在文中寫道，「我不知道，張冠李戴是否是為了衝影片點擊率，又或者是對主播有什麼奇怪的敵意或幻想！」，「為了避免再有主播受害，接下來我會把轉傳的人告到底，請有心人士自重！」目前，她已經被案並提告兩人。

(中時電子報)