明泰(3380)決議參加仲琦(2419)私募案，增資後持股將提升至30.4%，同時也將透過公開收購增加對仲琦的持股，最高收購數量為1億股，收購價溢高達55.3%，雙方看好彼此互補性強，藉由本次的股權投資，可以創造雙贏、發揮綜效，今仲琦直接跳空漲停，近190萬張掛在漲停價等買，明泰亦一度大漲約7%，股價最高達24.5元。

明泰昨(12)日董事會決議通過，將參加仲琦(2419)私募案，增資後持股將提升至30.4%，成為仲琦單一最大股東，不僅如此，明泰也將透過公開收購增加對仲琦的持股，最高收購數量為1億股、取得仲琦共60.8%股權，屆時在仲琦董事會將會過半。

由於雙方為強化合作，明泰董事會也通過，以公開收購方式增加對仲琦之持股，每股收購價格為32元，最高收購數量為1億股，約當仲琦目前已發行股份總數2.29億股之43.67%，以仲琦昨日收盤價為20.6元，收購溢價高達55.3%。

明泰董事長李中旺就說，仲琦在Cable網路技術和品牌具有優勢，明泰一路發展乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控、毫米波雷達等，但卻都未投入Cable網路技術，藉由本次的股權投資，明泰可望透過仲琦品牌通路，擴大ODM/OEM產品出海口。

明泰、仲琦的合作，主要是因為雙方都認為在產品上並無重疊，故藉由合作可以帶來極高的互補性，仲琦長期經營品牌，在北美市場穩定成長，而明泰在代工、研發、生產技術上相當成熟，透過各自的擅長的領域，將發揮綜效。

仲琦目前正在越南興建新廠，預計明年3月就可以完工，屆時若美中貿易戰延燒，雙方也可以將要輸往美國的產品移至越南產線，降低風險。

(時報資訊)