文化大學新聞系主任胡幼偉說，全台泛藍選民絕大多數會投韓。一小部份會投宋，還有一小部份泛藍「高級人」可能會不投票。然後，去年九合一全台將近兩百萬反綠義士中，一小部份會回去投蔡，大部份會投韓。大陸台商和各地華僑中，投韓的遠多於投蔡或投宋的。

胡幼偉表示，蔡有基本票，但拿不到泛藍票，反綠義士票回流的也很少。學生票有一些，但學生投票率不高。台商票和華僑票也拿的很少。最後幾場大造勢，對中間選民會有影響。韓這邊，最後這幾場必然很轟動，場面會很驚人！蔡那邊，人少、場子冷。但蔡不辦造勢活動也不行，一辦，和韓的場子一對照，「最後階段的勢」就垮掉了！這一垮，中間選民中原本要投蔡的，可能就會不投票了！整個情勢大概就是這樣了。

他並分析，蔡現在只能穩住基本深綠選票，然後，看到沒有？想死命要學生回去投票。至於要反綠義士再回頭，講都不敢講。現在，社會各角落，都有韓的支持者；但蔡沒有這個現象。蔡如果自我評估會穩贏，就不會選前大撒幣了！可見蔡陣營心裡有數，他們實際狀況很不妙！

胡幼偉並指，蔡那邊最大的困擾有二：1. 韓的群眾感染力太強。蔡本身是個冷冰冰的人，沒辦法傳播熱度給群眾；2. 韓這個人呢，鬥不垮他，怎麼抹黑都沒用！蔡那邊在最後幾場造勢活動中，還有一個老問題沒辦法解決，那就是：國旗國歌的問題怎麼辦？

胡幼偉提及，韓的最後幾場造勢活動中，必然是國旗滿場飄揚，還很有可能幾十萬人一齊唱國歌！那聲勢，驚天動地，現場的、看電視或網路轉播的，都感動地想哭！那蔡怎麼辦？她的最後幾場造勢活動，總不能也滿場揮舞國旗或唱國歌吧？這樣會激怒台獨票的啊！於是，兩邊場子一對照，誰適合當中華民國總統，就很明朗了！

(中時 )