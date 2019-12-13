美股消息面：

1.美國11月最終需求生產者物價指數（PPI）與10月持平，不如市場預期的月增0.2%和10月的月增0.4%；與去年同期相比上漲1.1%，亦低於市場預期的年漲1.2%。扣除食品和能源的最終需求PPI月跌0.2%，不如市場預期的月漲0.2%和10月的月漲0.3%；與去年同期相比漲1.3%，亦低於市場預期的年漲1.6%。扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI與10月持平、與去年同期相比漲1.3%。

2.美國勞工部公布，上周（截至12月7日）初次請領失業救濟金人數較前一周加4.9萬人，為25.2萬人，超出市場預期的21.4萬人，但仍為連續第249周保持於30萬人以下，創下1970年以來維持最長的記錄，顯示美國勞動力市場仍然穩健。上周初次請領失業救濟人數4周均值為22.4萬人，較前一周增加6250人。截至11月30日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少3.1萬人，為166.7萬人，少於市場預期的167.8萬人。

3.美國總統川普在推特上發文，稱美國非常接近與中國達成協議，美中貿易局勢樂觀，周四紐約1月期油收漲42美分或0.7%，為每桶59.18美元，盤中最高升至59.72美元。倫敦布蘭特2月期油收漲48美分或0.8%，為每桶64.20美元。

4.繼川普釋出樂觀訊息後，知情人士透露美中兩國已原則上達成首階段貿易協議，白宮很快將發表聲明。受此消息激勵，美元兌避險日圓大漲0.75%，報109.35日圓，創下12月2日以來最高價。美元兌離岸人民幣下挫1.06%，創下1個月新低。美元指數上漲0.3%。

(時報資訊)