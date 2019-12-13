曜越(3540)前11月合併營收為37.38億元，曜越推出S系列強化玻璃機殼新成員，全新S500強化玻璃中直立式機殼雪白版正式開放線上預購，預計12月下旬在台灣上市，希望藉由全新S500強化玻璃中直立式機殼、TOUGHRAM RGB DDR4(雪白版)系列記憶體3200MHz及3600MHz 16GB(8GBx2)等新產品，搶攻聖誕節及大中華區農曆年消費旺季，帶動第4季業績優於去年同期。

受惠於聖誕節及大中華區農曆年消費旺季，曜越近期推出多項新產品搶市，讓第4季業績淡季不淡，11月合併營收為3.43億元，年成長4.08%，累計前11月合併營收為37.38億元，年成長2.94%。

曜越最新推出的S500強化玻璃中直立式機殼雪白色的精緻金屬機身結合高雅和簡約風格元素，玩家可透過個人機殼內部安裝，打造唯美時尚的水冷電競系統，S500雪白版內建前方一顆140mm和後面一顆120mm標準型風扇，並可容納200mm風扇在機殼前方和上方，提供絕佳的散熱效果。

曜越表示，玩家可透過曜越獨家TT RGB PLUS軟體控制機殼內部燈效，光彩溢目的燈光效果搭配雪白色的機殼面板，讓玩家打造充滿耶誕風的水冷電競系統。S500雪白版特色還包括：模組化架構機身、水冷排垂直擺放和專利顯卡支架彈性擺放設計。內部硬體擴充方面設計到位，可容納各類高階硬體，設計簡潔的外型搭配完整用心的內建功能，是一款適合喜愛現代簡約風格元素玩家的機殼。

曜越全新S500強化玻璃中直立式機殼雪白版於ttpremium.com已開放線上預購，預計12月下旬在台灣市場上市。

(時報資訊)