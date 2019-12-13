捷流閥業將於明年1月6日掛牌上櫃，此次上櫃前現金增資公開承銷股數採80％競價拍賣，競拍底價為68.42元，另外，20％採公開申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限，承銷價暫訂為78元。

競價拍賣從12月16日起至12月18日止，底價以12月10日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數7成為其上限，而捷流閥業將競拍底價敲定為每股68.42元，最低投標數量為2張，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，捷流閥業將於12月24日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.14倍為上限，暫訂為每股78元。

捷流閥業受惠於環保意識提升、安全標準日益趨嚴及中美貿易後全球製造業板塊移動，帶動捷流閥業低中高端閥門產品出貨依舊暢旺，今年前3季稅後淨利為2.2億元，每股盈餘為6.18元。今年11月合併營收1.89億元，年增39.07％，前11月合併營收已達22億元，年增29.15％，已超越去年全年度營收。

(時報資訊)