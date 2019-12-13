冬遊坪林品茶香！騎鐵馬好樂活，遇見日據時代派出所、小橋，大口「森呼吸」，彷彿人間仙境！12月冬茶飄香，新北市政府綠美化環境景觀處推出冬季「稼日蒔光」遊程，結合坪林茶鄉自行車道，於12月14日及15日舉辦「慢旅坪林水色」活動，鼓勵民眾以健行或自行車等低碳旅遊方式，深度感受坪林生態美景及人文茶香。

青山綠水沿路相伴，輕鬆享受森林浴和潺潺水流與蟲鳴鳥叫組成的交響樂章。（圖取自新北市景觀處官網）

本次活動地點之一的北勢溪自行車道約2公里長，曾獲選為北台灣最美自行車道，沿線可攬盡北勢溪畔大自然珍藏，溪河景觀豐富水清見底，陽光下一抹碧綠相當引人入勝；車道更延伸進大片茶園內，茶鄉旖旎風光仙氣破表。

北勢溪沿岸優美宜人的溪流風光及茶園景緻。（圖取自新北市景觀處官網）

另外2處活動地點自行車道皆以渡南橋為起點，一條是魚堀溪自行車道，全長約8公里，車道深入溪河上游，沿途淙淙水聲不絕於耳，樹林景色多變，宛如仙境。另一條為金瓜寮溪自行車道，全長約9公里，地勢雖微微上坡，因有美麗的溪河生態相伴，不論騎腳踏車或是健行方式絲毫都不覺得累，沿線的日據時代派出所和陳吉記石頭屋為值得一探之景。

觀魚自行車道碑，吸引不少遊客在此駐足及留影。（圖取自新北市景觀處官網）

12月14-15日活動期間來到坪林，除了參加自行車漫遊活動外，在坪林茶業博物館旁更有新北好茶產地展售會，現場販售有本季最新鮮上市的包種茶，以及推出「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」等主題活動，以及「茶點心」、「編織芒花聖誕樹」、「減塑燈籠」等DIY體驗活動供民眾報名參加，適合大家一同前往享受充滿茶香的周末。

鄰近日據時代派出所旁小而復古的吊橋，小橋與溪流相伴，呈現佳景。（圖取自新北市景觀處官網）

12月14日及15日舉辦「慢旅坪林水色」活，民眾可至坪林茶博館旁活動攤位領取路線卡及識別貼紙，於自行車道沿線拍照上傳個人臉書，並標註稼日蒔光(#稼日蒔光)，即可獲得運動頭巾一條(每日限量300條)，現場更提供暖呼呼的免費茶點供民眾品嚐；至12月29日前於賞花快報臉書粉絲專頁指定貼文留言上傳照片還可參加抽獎，一共將抽出10位幸運兒贈送捷安特腳踏車，歡迎大家一起來坪林漫遊水色享好康。

穿越恬靜茶園及珍藏千百年的山川美景，一起吐納天地的靈氣。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)