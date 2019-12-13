外媒報導，美國總統川普批准美中首階段貿易協議，帶動美股續創新高，台灣股匯市也受激勵大漲，台幣兌美元匯價，今日早盤開低走高，盤中一度大幅升值2.51角，來到30.155，直逼30.1元關卡，而台股同樣開高登高，盤中最高點暫報11990點，距離12000點大關僅一步遙。

新台幣兌美元匯價周五開盤暫報30.410，係微貶0.4分，不過，之後熱錢大舉湧入，新台幣匯率快速向上竄升，迄上午9：24的盤中最高匯價30.155，強勁升值2.51角，最低報價則係30.414，微幅貶值0.8分。

而目前的新台幣兌美元係暫報30.182：1，仍飆漲2.24角。

台股方面，在台積電、股王大立光、富邦金、國泰金、台塑化及統一等重量級權值帶動向上衝高下，盤勢開高走高，欲小不易，迄上午9：31的加權股價指數暫報11976點，大漲140點，成交值481億元。

(工商 )