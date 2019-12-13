在美國可能不對中國開徵關稅的利多激勵，美股再創新高，費城半導體指數更勁揚2.71％，再加上台積電（2330）明（109）年營運爆發力強，引爆各方資金買盤齊拱，多頭資金派對開趴，股價漲不停，今（13）日一早股價攻上343漲11.5元，市值也來到8.894兆元，與9兆元另一兆元關卡又漸接近。

外資昨日再大舉敲進台積電持股，買超9,141張，持股比率上升至78.54％，逼近歷史新高，由於台積電即將在19日再除息2.5元，吸引大批的外資、退休基金及壽險資金大敲。

以台積電昨日券商進出來看，買超前十大券商中，本土券商有國泰證券、凱基證券、富邦證券及元大證券，這四大證券所屬的金控集團底下分別有國泰人壽、中國人壽、富邦人壽及元大人壽，不排除是壽險大戶也進場買進。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，今年來各法人獲利表現不俗，操作績效佳，在12月最後一個月操作須持盈保泰，「只想多賺，不想把賺的吐回去」，不想影響年度績效，由於台積電最貼近大盤走勢，為了不被大盤打敗，買進台積電是最佳的「避險」操作。

鍾國忠進一步分析，台積電明年仍擴大資本支出，未來還有7奈米及5奈米相繼量產，其技術優勢目前無人可及，市場樂觀看待台積電明年營運爆發成長。

(工商 )