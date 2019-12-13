遠航無預警停飛，自今天（13日）起停止一切飛航營運，上千名員工突然失業，讓人措手不及。週刊報導，遠東航空給薪也相當摳門，機師底薪比其他各家航空公司還低許多。

鏡週刊報導，復興航空於去年11月停飛後，大批ATR機師失業，各家航空公司爭相搶人。遠航當時強調會比照復興薪資聘用機師，但實際上底薪卻從興航的18萬元大砍到8萬元，後來雖然調高至14萬元，但其餘薪資則是用6萬元的飛安獎金來補，一旦工作上出錯，就只能領底薪。一位興航轉至遠航的機師說法指出，對照立榮機師薪資約27萬元、華信約23萬元，遠航給的待遇確很難爭取到一流人才。

遠東航空公司員工在無預警情況下，得知公司以一則僅寥寥百餘字的公告，通知上千名員工13日起停止一切飛航營運，並宣稱「本公告視同資遣通知」，解雇全體員工。對此，桃園市機師職業工會譴責遠航嚴重違法，並要求主管機關勞動部、交通部出面說明。

遠東航空董事長張綱維昨天除了透過遠航高層發表遺書，持續神隱，據了解，張綱維今天上午11點將於遠東航空公司親自對外說明。

(中時電子報)