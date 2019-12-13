2020大選除了總統選舉外，各縣市區域立委也是全國矚目的關鍵戰場，其中台北市更是一級戰區。而選情激烈交鋒的松信區(信義、南松山)。在藍綠白角逐下，國民黨費鴻泰獲得34.7%支持度奪冠，民進黨資深議員許淑華以30.4%暫居第2，民眾黨蔡宜芳以6.1%居第三。費、許雙方僅差距4.3個百分點，選情陷膠著。民調轉傳至批踢踢論壇，網友看完紛紛留言，「菸粉自慰到這區DPP有機會拿到？笑死」。

據《風傳媒》報導，《台灣指標民調》今(13日)公布的最新民調結果顯示，若台北市第7選區「信義、南松山」在藍綠白「三角督」下，國民黨費鴻泰獲得34.7%支持度領先，民進黨許淑華以30.4%暫落後，民眾黨蔡宜芳以6.1%位居第三、台灣基進參選人王映心0.7%墊底，不投票或投廢票占6.1%，未表態者則高達22%，藍費、綠許2人僅差距4.3個百分點。

值得注意的是，在不分區立委的政黨票部分，松信區有29.3%選民支持民進黨，29.2%支持國民黨，此區兩黨幾乎打成平手，其他政黨方面，民眾黨和時代力量則分別獲得9.8%與5.3%，其餘小黨合計僅佔8.3%，更有8.8%表示不投票或投廢票，另也有9.3%未明確回答。

此次民調為《風傳媒》委託「台灣指標民調」執行，於12月9日至11日，調查設籍於台北市信義區、松山區南部年滿20歲的民眾，透過電腦輔助電話訪問方式進行調查；並採等比分層隨機抽樣，成功有效樣本數1069份，在95%的信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

民調轉傳至批踢踢論壇，網友看完紛紛留言，「蔡宜方吸到的是費鴻泰的票吧」、「費的大本營是吳興地區 這裡很多眷村國宅」「民眾黨泛綠剩下6%」、「菸粉自慰到這區DPP有機會拿到？笑死」、「某媒體帶方向御用民調」、「老費要加油了」、「費老要多出來站路口啦」。

(中時電子報)